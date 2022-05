Beim Streit um einen Maibaum fliegt eine Flasche

Ein Maibaumdiebstahl in Wittislingen, ein Maibaumstreit in Höchstädt und die Beschädigung eines Pools - das war in der Freinacht im Kreis Dillingen los.

Bei der Dillinger Polizei sind im Nachgang zur Freinacht mehrere Anzeigen eingegangen. So kam es am Sonntagmorgen um 3.40 Uhr in Höchstädt zu einem Streit zwischen einem 22-jährigen Höchstädter und einem 23-jährigen Dillinger wegen eines Maibaums. Dabei warf der Höchstädter mit einer Bierflasche die Heckscheibe eines Autos ein. Es entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

In der Freinacht wurde zudem die Abdeckung eines Pools beschädigt. Unbekannte warfen einen Leitpfosten in den Garten An der Bahn in Höchstädt. Die Polizei schätzt den Schaden an der Abdeckung auf rund 300 Euro.

Unbekannte reißen in Lauingen einen Briefkasten vom Zaun

In Lauingen wurde in der Freinacht der Briefkasten von einem Anwesen Am Siedlungsring vom Gartenzaun gerissen und entwendet. Dabei wurde der Gartenzaun beschädigt, es entstand ein Sachschaden von etwa 250 Euro.

Zu einem übertriebenen Maibaumdiebstahl kam es laut Polizei in der Freinacht in Wittislingen: Dort wurde in der Schnellerstraße ein Birkenbaum, der im Garten gewachsen war, umgesägt. Der Wert des Baumes wird mit etwa 50 Euro beziffert.

In Gundelfingen wurde in der Straße Am Bühl ein Garagentor in der Freinacht mit Farbe beschmiert. Dabei entstand ein Sachschaden von rund 500 Euro.

Die Polizei Dillingen bittet in allen Fällen unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)