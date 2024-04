Beim Volksfest Dillinger Frühling gibt es auch ein Riesenrad

Auf dem Volksfestplatz in Dillingen wird ein Riesenrad mit einer Höhe von 24 Metern aufgebaut.

Schon nächste Woche ist es wieder so weit – der „Dillinger Frühling 2024“ startet und verspricht fünf Tage Mega-Spaß und gute Laune. Von Freitag, 19. April, bis Dienstag, 23. April, lädt die Stadt Dillingen Jung und Alt zu ihrem großen Volksfest auf den Festplatz „Donaupark“ ein.

Letztmals gab es 2019 ein Riesenrad beim Dillinger Frühling

Neben zahlreichen Fahrgeschäften, über 30 Schaustellerbetrieben und einem umfangreichen musikalischen Rahmenprogramm wird es in diesem Jahr wieder ein Riesenrad geben. Zuletzt gab es eine solche Attraktion auf dem Dillinger Frühling im Jahr 2019.

Das Riesenrad in diesem Jahr hat eine Höhe von 24 Metern und bietet Platz für bis zu 108 Personen. Gute Nachrichten also für all jene, die hoch hinaus wollen, um die Aussicht über das Volksfest und die Stadt zu genießen. (AZ)

