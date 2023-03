Dillinger Basilika-Organist eröffnet Festival im Libanon

Axel Flierl tritt zusammen mit dem Trompeter Georg Hiemer aus Friesenried in Beirut auf. Zuvor war der Musiker in Rom und Kasachstan.

Es war der nächste internationale Termin für den Dillinger "Orgel-Missionar" Axel Flierl. Im Herbst trat der Organist der Basilika St. Peter in Kasachstan auf, er spielte sozusagen als "Vorband" für Papst Franziskus in der Kathedrale in Karaganda und an der Universität in Astana. Wenige Wochen später zog es den Dillinger Musiker nach Rom. Flierl trat als Vermittler bei der mittlerweile besiegelten Partnerschaft zwischen der Päpstlichen Musikhochschule und der "University of Arts" in Kasachstan auf. Nun war der Basilikaorganist im Nahen Osten unterwegs. Axel Flierl eröffnete zusammen mit dem Trompeter Georg Hiemer ein internationales Orgelfestival in Beirut.

Auch für den jungen Trompeter aus Friesenried im Allgäu war dies ein besonderer Tag in seinem Leben und seiner musikalischen Laufbahn. "Axel Flierl rief mich überraschend an, ob ich ihn als Trompetensolist auf Konzertreise nach Beirut begleiten würde", berichtet Hiemer. "Wir kennen schon lange und musizieren letzter Zeit immer häufiger in Dillingen im Gottesdienst miteinander. Ich habe nach kurzem Überlegen sofort zugesagt", so Hiemer weiter.

Flierl erstellte ein farbenreiches Konzertprogramm für Beirut

Flierl, der Hiemer für sein virtuoses und klangschönes Trompetenspiel schätzt, stellte aus dem gemeinsamen Repertoire ein farbenreiches Konzertprogramm für Trompete und Orgel zusammen. So musizierten beide Musiker in der ausverkauften "National Evangelical Church of Beirut" barocke Werke von Johann Sebastian Bach, Georg Friedrich Händel und Henry Purcell sowie spätromantische Kompositionen von Oskar Lindberg, Enrico Pasini im Wechsel mit Orgelsoli von François Couperin und Charles Gounod.

Im Publikum, das den Künstlern nach einer Zugabe mit lange anhaltendem, stehendem Applaus dankte, saßen neben dem australischen auch der deutsche Botschafter im Libanon, Andreas Kindl, der das Konzert mit ermöglicht hatte. Er zeigte sich laut Pressemitteilung begeistert über das hohe Niveau der beiden Solisten und unterstrich die herausragende Bedeutung der Kultur: "In diesen schwierigen Zeiten steht Deutschland weiterhin an der Seite des Libanon und bleibt ein verlässlicher Partner. Als deutscher Botschafter möchte ich einen Beitrag zum Ausbau der deutsch-libanesischen Beziehungen in allen Bereichen leisten."

Georg Hiemer (links) und Axel Flierl nach dem Konzert in Beirut, wofür sie lang anhaltenden Beifall erhielten. Foto: Sol Festival Beirut

Die Orgelmusik kann laut Flierl als "ein spezifischer Beitrag der Christen zur Weltkultur" betrachtet werden, da Orgeln fast ausschließlich in Kirchen zu finden sind. Das libanesische Orgelfestival "Semaine de l'Orgue au Liban", das bis zum 26. März dauert, biete eine großartige kulturelle Gelegenheit, die es jedem unabhängig von der Religionszugehörigkeit ermögliche, ein musikalisches Repertoire zu hören, zu dem die Menschen sonst keinen Zugang hätten. Der maronitisch-katholische Pater Khalil Rahme habe dieses einzigartige Festival 2015 gegründet und seither in Kooperation mit der katholischen "Notre Dame University Louaize" und in Partnerschaft mit dem "Terra Sancta Organ Festival" im Heiligen Land organisiert.

Auch der Gründer des Festivals ist begeistert

"Pater Khalil Rahme zeigte sich sichtlich gerührt und sprach von einem hervorragenden Auftakt der Orgelwoche“, berichtet Flierl. Das Konzert wurde nicht nur per Videoleinwand ins Kirchenschiff übertragen, sondern war auch als Livestream im Internet mitzuverfolgen. (bv, AZ)