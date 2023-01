Bekiffter Autofahrer nötigt 35-Jährige - jetzt warten mehrere Anzeigen

Ein 18-Jähriger bedrängt eine Autofahrerin mit seinem BMW. Als die Polizei anrückt, wird der Mann ausfällig. Ein Drogentest verläuft positiv.

Am Freitag gegen 20.45 Uhr fuhr ein 18-Jähriger mit seinem schwarzen BMW X6 einer 35-jährigen Autofahrerin im Bereich der Ziegelstraße mehrmals dicht auf und betätigte dabei die Lichthupe. Eine 35-Jährige fuhr daraufhin rechts an den Fahrbahnrand und verständigte die Polizei. Der 18-jährige Fahrer konnte mit seinem Auto durch eine Streifenbesatzung in der Ziegelstraße angehalten und kontrolliert werden. Ein vor Ort durchgeführter Drogenschnelltest verlief positiv auf THC.

Bekiffter Autofahrer: Polizei Dillingen bittet um Zeugenhinweise

Ferner wies der Pkw des 18-Jährigen frische Unfallspuren auf. Bei der weiteren Sachverhaltsaufnahme wurde die Fahrerin noch durch den 18-Jährigen verbal beleidigt. Bei ihm wurde noch eine Blutentnahme durchgeführt. Den jungen Mann erwarten nun mehrere Anzeigen unter anderem wegen Nötigung, Beleidigung sowie der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge anderer berauschender Mittel. Zeugen, welche einen Unfall mit einem schwarzen BMW X6 beobachten konnten oder anderweitig sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Dillingen unter der 09071-560 zu melden. (AZ)