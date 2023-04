Beleidigung und Bedrohung: Polizei ermittelt in Dillingen gegen 20-Jährigen

Ein 20-Jähriger bedrohte und beleidigte laut Polizei während eines Streits in einer Dillinger Bar seine Kontrahenten. Jetzt ermittelt die Polizei.

In einer Bar in der Donauwörther Straße in Dillingen ist es am Samstag gegen 22.40 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen einem 20-Jährigen und einer Gruppe aus gleichaltrigen Personen gekommen.

Den Kontrahenten droht der Mann mit Schlägen

Im Laufe der Streitigkeit beleidigte der 20-Jährige nach Angaben der Polizei seine Kontrahenten und drohte ihnen mit Schlägen. Jetzt hat die Polizei Dillingen Ermittlungen aufgenommen. (AZ)