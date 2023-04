Benzinbettler sind in Dillingen unterwegs

Bei ihrer Betrugsmasche nutzen die Ganoven die Hilfsbereitschaft unter Lastwagenfahrern. Ein Mann ist darauf reingefallen.

Der Fahrer eines Lkws bemerkte am Mittwochnachmittag, dass auf der Staatsstraße 2030 auf Höhe der Nordfelderhöhe ein Kleintransporter mit Nürnberger Kennzeichen am Seitenstreifen stand und bot diesem seine Hilfe an. Der Fahrer erklärte, dass ihm der Diesel ausgegangen wäre und fragte nach, ob er mit einem bereits mitgeführten Schlauch etwas von Diesel des Lkws abzapfen könnte.

Ein extra Tank ist installiert

Statt der vereinbarten ein bis zwei Liter zapfte der Mann jedoch etwa 80 Liter Diesel ab. Der Diesel wurde auch nicht in den Fahrzeugtank des Kleintransporters geleitet, sondern in einen externen Tank, der sich im Inneren des Fahrzeugs befand. Nachdem

der Geschädigte weiterfuhr, bemerkte er, dass der Mann weitere Verkehrsteilnehmer ebenfalls nach Diesel fragte. (AZ)