Benzinbettler trickst Dillinger mit falschem Goldring aus

Ein junger Mann hat sich beim Tanken in Dillingen auf einen schlechten Deal eingelassen.

Ein 34-jähriger Landkreisbürger wurde am Mittwoch gegen 17.20 Uhr von einem bisher unbekannten Betrüger in der Donaustraße in Dillingen angesprochen. Der Unbekannte gab vor, für sein Auto Benzin zu benötigen und bot dem 34-Jährigen einen Goldring für 200 Euro an.

Nur ein billiger Schmuck

Der 34-Jährige willigte in das Geschäft ein und übergab dem Unbekannten den verlangten Geldbetrag. Im Nachhinein stellte sich heraus, dass es sich bei dem vermeintlichen Goldring lediglich um billigen Schmuck ohne weiteren Wert handelte.

Ein schwarzer Audi

Den Betrüger beschrieb der Geprellte als etwa 50-jährigen Mann. Dieser war mit einem schwarzen Audi mit ausländischem Kennzeichen unterwegs. Die Polizeiinspektion Dillingen bittet Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Betrüger oder zu dessen Fahrzeug geben können, sich unter Telefon 09071/560 zu melden. (AZ)