Bepflanzung an Einfahrt eines Fischervereins in Dillingen beschädigt

Unbekannte haben Im Zeitraum von Sonntagnachmittag bis Mittwochmorgen an der beschrankten Grundstückseinfahrt eines Fischereivereins in der Holzheimer Straße in Dillingen mutwillig die dortige Bepflanzung beschädigt. Die Schadenshöhe liegt nach Angaben der Polizei in einem unteren dreistelligen Euro-Bereich.

Die Polizeiinspektion Dillingen hat Ermittlungen wegen Sachbeschädigung aufgenommen. Sie bittet unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (AZ)