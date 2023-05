Dillingen

Besucher sind beim Dillinger Schwabentag auf den Spuren von Sebastian Kneipp

Plus Ein buntes Programm lockte am ersten sommerlichen Wochenende die Besucherinnen und Besucher in den Dillinger Taxispark. Was es beim Schwabentag alles zu erleben gab.

Von Katharina Indrich

Ein bisschen skeptisch schaut der kleine Luis schon, als seine Händchen zum ersten Mal das kalte Wasser berühren. Prüfend blickt der sieben Monate alte Bub zu Mama Martina Östreicher, die am Rande des Wasserlaufs im Dillinger Taxispark sitzt und ein erfrischendes Fußbad genießt. Dann beginnt er sich langsam mit dem kühlen Nass anzufreunden und patscht mit einem breiten Lächeln ins Wasser. Erst vor drei Wochen ist Luis mit seinen Eltern nach Dillingen gezogen. Und als Neu-Dillinger macht er sich am Schwabentag des Bezirks Schwaben unter dem Motto "gesUndGemeinsam" gleich auf, ein waschechter Kneippianer zu werden.

Dillingen feiert Schwabentag mit dem Motto "gesUndGemeinsam"

Wie einfach das ist, das erklärt knapp hundert Meter weiter zur gleichen Zeit Erika Schweizer, Vorsitzende des Kneippvereins Dillingen, im Pavillon ihren Zuhörerinnen und Zuhörern in einem Vortrag. "Hauptsache tun", lautet ihre Devise. Um etwas für sich zu tun, braucht es nicht einmal eine Kneippanlage in der Nähe. Es genüge ein alter Malerkübel in der Dusche. Hineinsteigen, Wassertreten, die Venenpumpe anwerfen. "Gerade für Menschen, die zum Beispiel zu Krampfadern neigen, ist das ideal."

