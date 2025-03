Betreuungsverein der Caritas Dillingen: Die Wünsche der Menschen stehen im Vordergrund

1,3 Millionen Menschen in Deutschland sind auf eine rechtliche Betreuung angewiesen, mehr als 150.000 von ihnen in Bayern. Meist ist Krankheit oder eine Behinderung der Grund dafür. Oft wird die rechtliche Betreuung dieser Menschen von Angehörigen übernommen, die jedoch teils mit der Aufgabe überfordert sind. Um diese Angehörigen kümmert sich der Betreuungsverein der Caritas in Dillingen. Zudem übernehmen sie die rechtliche Betreuung von Menschen, welche keine Vertrauensperson in ihrem Umfeld haben, aber Hilfe benötigen.

