Betrüger gibt sich als Bankmitarbeiter aus

Der Täter setzt das Opfer unter Druck und so überweist der Mann aus dem Landkreis 850 Euro.

Es ist eine fiese Masche: Wie die Polizei erst jetzt mitteilt, erhielt ein 50-Jähriger aus dem Landkreis am Abend des 16. März von einem bisher unbekannten Betrüger einen Telefonanruf auf seinem Handy. Der Unbekannte gab sich zunächst als Mitarbeiter einer Bank und anschließend als Mitarbeiter einer Sicherheitsfirma aus. Im Laufe des Telefonats wies der Anrufer den 50-Jährigen an, einen Geldbetrag in Höhe von 850 Euro zu überweisen, da dessen Konto überprüft und im Zweifel gesperrt werden müsse, wenn er den geforderten Geldbetrag nicht bezahle. Der Angerufene führte daraufhin die verlangte Überweisung auf ein deutsches Konto aus. Nachdem er den Betrug im Nachhinein durchschaute, erstattete der geprellte 50-Jährige Anzeige bei der Polizei. (AZ)