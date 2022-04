Betrug mit angeblichen Champions-League-Tickets in München

Ein Mann aus dem Kreis Dillingen wollte Karten für ein Champion-League-Spiel in München kaufen. Bezahlt hat er, bekommen aber nichts.

Ein 26-Jähriger aus dem westlichen Landkreis Dillingen hat am 12. April im Internet eine Suchanfrage gestellt. In einem Online-Kleinanzeigenportal fragte er nach Tickets für ein Champions-League-Spiel in München.

Drei Tickets für 285 Euro

Jemand bot ihm drei Tickets für 285 Euro an. Als Sicherheit übersandte Der- oder Diejenige dem Interessenten das Bild eines Personalausweises. Daraufhin überwies der 26-Jährige das Geld auf eine Berliner Direktbank.

Doch die Tickets trafen nicht bei ihm ein. Inzwischen stellte sich heraus, dass der Personalausweis missbräuchlich benutzt wurde. Der Geprellte erstattete Anzeige bei der Dillinger Polizei. (pol)

