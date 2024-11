Betrunken oder auf Drogen: Polizei erwischt mehrere Fahrer im Kreis Dillingen

Nicht immer erkennt man Alkoholsünder im Straßenverkehr an ihrem Fahrverhalten. Doch am Samstag fiel einem aufmerksamen Bürger in Dillingen die Fahrweise eines Mannes unangenehm auf. Der Zeuge meldete einen „Schlangenlinienfahrer“ bei der Polizeiinspektion Dillingen. Als die Beamten den Mann abpassen konnten, war der bereits zu Hause in Steinheim angekommen, so heißt es im Polizeibericht. „Dort konnte er schlussendlich einer Kontrolle unterzogen werden“, so die Polizei. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von rund 1,8 Promille. Bei dem 36-Jährigen wurde dementsprechend eine Blutentnahme angeordnet und durchgeführt. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt. Es wurde ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet.

Ein 25-jähriger Mann wurde, ebenfalls am Samstag, von der Verkehrspolizeiinspektion Donauwörth aus dem Verkehr gezogen. Der Mann war mit seinem Auto in Steinheim unterwegs und zeigte im Rahmen der Kontrolle Anzeichen für Betäubungsmittelkonsum. Ein durchgeführter Test erbrachte ein positives Ergebnis auf Amphetamin. Nach durchgeführter Blutentnahme wurde die Weiterfahrt unterbunden und ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (AZ)