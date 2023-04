Betrunken und im Auto eingeschlafen: Polizei nimmt Mann in Dillingen fest

Ein Mann wollte in seinem Auto seinen Rausch ausschlafen und fühlte sich von der Polizei gestört. Der 44-Jährige hatte sich zudem eingenässt und wurde beleidigend.

In der Großen Allee in Dillingen hat die Polizei am Dienstagmittag einen 44-jähriger Pkw-Fahrer aufgefunden, der bei laufendem Motor in seinem Auto eingeschlafen war. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der Fahrer unter erheblichen Alkoholeinfluss stand und sich eingenässt hatte.

Er bedrohte die Polizisten

Ein Alkoholtest verweigerte der 44-Jährige, daher musste bei ihm unter Zwang eine Blutentnahme durchgeführt werden. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Da er zudem die eingesetzten Beamten beleidigte und bedrohte wurde er anschließend in Sicherheitsgewahrsam genommen. (AZ)