Betrunken und ohne Führerschein in Dillingen unterwegs

Eine Polizeistreife hat am frühen Sonntagmorgen einen jungen Mann aus dem Verkehr gezogen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Weil er Schlangenlinien gefahren ist, hat die Dillinger Polizei einen jungen Mann aus dem Verkehr gezogen. Am Sonntagmorgen gegen 1 Uhr beobachtete eine Streife die auffällige Fahrweise des 23-Jährigen im Dillinger Stadtgebiet. Der Fahrer kam mit seinem Pkw immer wieder auf die Gegenspur. Zum Glück wurden dabei keine anderen Verkehrsteilnehmer gefährdet.

Mann erwartet nach Polizeikontrolle Strafverfahren

Bei der anschließend durchgeführten Kontrolle stellte sich heraus, dass der Mann Alkohol getrunken hatte, was zum Tatzeitpunkt zu einem Atemalkoholwert von beinahe einem Promille führte. Außerdem konnte festgestellt werden, dass der Fahrer nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Den Mann erwartet nun ein Strafverfahren.

Bei einer weiteren Verkehrskontrolle am Samstagabend gab eine 60-jährige Pkw-Fahrerin an, am Vorabend einen Joint geraucht zu haben. Da anzunehmen war, dass die Fahrerin noch unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln stand, wurde eine Blutentnahme durchgeführt. Gegen die Fahrerin wird laut Polizeibericht eine Ordnungswidrigkeit zur Anzeige gebracht. (AZ)

