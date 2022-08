Betrunkener Autofahrer kommt von Straße ab - Kreisstraße zwei Stunden gesperrt

Ein betrunkener Mann aus Dillingen ist am Samstagnachmittag mit seinem Auto von der Straße abgekommen. Die Feuerwehr Donaualtheim musste die Kreisstraße sperren.

Ein Autofahrer ist am Samstag auf der Kreisstraße 22 von der Fahrbahn abgekommen und in einem Maisfeld gelandet. Der 51-Jähriger aus Dillingen war der Polizei zufolge am Samstag gegen 16 Uhr mit seinem Auto von Donaualtheim in Richtung Mörslingen unterwegs. Ohne Beteiligung einer anderen Person kam er nach links von der Fahrbahn ab und landete in einem angrenzenden Maisfeld.

Mann aus Dillingen fährt mit Auto in Maisfeld - Kreisstraße gesperrt

Der Wagen mit Totalschaden musste abgeschleppt werden. Es entstand ein Schaden von 12.500 Euro. Der Atemalkoholtest beim Autofahrer ergab knapp ein Promille. Aufgrund der Ausfallerscheinungen stellten die Beamten der Führerschein des Fahrers sicher und führten eine Blutentnahme bei ihm durch. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr. Die Fahrbahn war für etwa zwei Stunden gesperrt. Der Verkehr wurde durch die mit 15 Mann vor Ort befindliche Freiwillige Feuerwehr Donaualtheim geregelt. (AZ)

