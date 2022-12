Betrunkener E-Bike-Fahrer wird in Dillingen von Auto erfasst

Ein 50-Jähriger wurde bei einem Unfall in der Kapuzinerstraße verletzt. Der Radler hatte über ein Promille Alkohol im Blut.

Verletzungen hat ein 50-jähriger E-Bike-Fahrer am Mittwochnachmittag bei einem Verkehrsunfall in Dillingen erlitten. Der Mann war nach Angaben der Polizei gegen 15.30 Uhr in der Kapuzinerstraße entgegen der Fahrtrichtung auf dem Gehweg in Richtung Große Kreuzung unterwegs. Als er die Kapuzinerstraße laut Polizeibericht plötzlich auf die rechte Seite überqueren wollte, wurde er von einem Auto erfasst, dessen 44-jährige Fahrerin in Richtung Stadtberg unterwegs war.

Die Polizeibeamten bemerken, dass der Mann nach Alkohol riecht

Der Radler wurde leicht verletzt. Eine medizinische Behandlung war für den 50-Jährigen nach dem Zusammenstoß nicht erforderlich. Weil die Beamten bei ihm Alkoholgeruch feststellten und ein Alkoholtest bei dem Mann einen Wert von mehr als einem Promille ergab, ordneten sie eine Blutentnahme an. Das E-Bike stellten die Polizisten sicher.

Am Wagen der 44-Jährigen entstand Unfallschaden von rund 1000 Euro. Der 50-Jährige hat sich jetzt wegen eines Vergehens der Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol strafrechtlich zu verantworten. (AZ)