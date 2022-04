Betrunkener klettert auf Funkmast in Dillingen

Es war wortwörtlich eine Schnapsidee: Ein 22-Jähriger ist mit 2,6 Promille auf einen Funkmast in Dillingen geklettert. Was ihm jetzt droht.

Aus einer Schnapsidee heraus kletterte ein 22-jähriger Mann am Samstag gegen 22.40 Uhr über ein Dach auf den Funkmast in der Großen Allee in Dillingen. Ziel der Aktion war ein Selfie für seinen Social-Media-Account zu machen, berichtet die Polizei. Er kletterte alleine und unbeschadet wieder von dem Funkmast herunter. Bei einem Atemalkoholtest stellte sich heraus, dass der Mann mit 2,6 Promille erheblich alkoholisiert war. Die Konsequenz der Aktion ist eine Anzeige wegen Hausfriedensbruch. (pol)