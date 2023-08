Betrunkener löst in Dillingen Feueralarm aus

Weil er wohl zu heftig gestikuliert hat, hat ein Mann in Dillingen die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Das hat nun ein Nachspiel.

In der Nacht von Montag auf Dienstag, kurz vor 2 Uhr morgens, schrillten die Piepser bei der Freiwilligen Feuerwehr in Dillingen. Der Grund: In einem Hotel in der Kapuzinerstraße hatte ein betrunkener Gast den Feuermelder ausgelöst, nachdem er diesen "beim wilden Diskutieren" mit der Hand versehentlich eingeschlagen hatte. Das meldet die Polizei in ihrem Bericht. Dabei hat er wohl auch den Notrufknopf getroffen.

Mann erwartet Ermittlungsverfahren

Durch die Feuerwehr Dillingen konnte der Alarm wieder zurückgesetzt werden. Der Hotelgast war zum Auslösezeitpunkt mit über einem Promille alkoholisiert. Gegen ihn wird nun wegen des Missbrauchs von Notrufen ermittelt. (AZ)

