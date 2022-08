Betrunkener Mann greift in Dillingen Polizeibeamten an

Vor einem Dillinger Dönerladen eskaliert es. Die Männer sind alle erheblich betrunken.

Zu einer Auseinandersetzung zwischen Männern im Alter von 45, 44 und 30 Jahren ist es am Dienstagabend vor einem Dönerladen am Georg-Hogen-Ring in Dillingen gekommen. Dabei schubsten drei Männer einen 30-Jährigen mehrfach, woraufhin dieser in einem Blumenkasten fiel. Nachdem dieser zurückschubste, fiel einer der Männer über mehrere Stühle.

Die Männer waren aggressiv

Daraufhin kam es zum Handgemenge, dass erst durch zwei hinzugerufene Streifenwägen aufgelöst werden konnte. Die drei Männer waren zum Tatzeitpunkt erheblich alkoholisiert und aggressiv. Nachdem einer der Männer zudem die Angabe seiner Personalien verweigerte, sollte er zum Streifenwagen gebracht werden.

Mann schlägt Dillinger Polizist gegen die Brust

Dabei schlug der 44-Jährige einen der eingesetzten Beamten mit der Faust auf die Brust und trat mehrfach nach den anwesenden Beamten. Auch auf der Dienststelle tritt und schlug der 44 mit Kopf und Füssen gegen die Beamten. Dabei wurde ein Beamter leicht verletzt. Der 44-Jährige wurde daraufhin in Sicherheitsgewahrsam genommen, um weitere Straftaten und Übergriffe zu verhindern. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen Gefährlicher Körperverletzung und Widerstand gegen Vollzugsbeamte ermittelt. (AZ)

