Betrunkener stiehlt in Dillingen Schnaps aus Verbrauchermarkt

Zu einem Ladendiebstahl in einem Dillinger Verbrauchermarkt kam es am Samstag gegen 11.30 Uhr. Ein 52-Jähriger nahm eine Flasche Doppelweizenkorn im Wert von sechs Euro aus dem Regal und wollte den Verbrauchermarkt verlassen, ohne diese zu bezahlen. Er wurde daraufhin vom Markpersonal angehalten und die Polizei verständigt. Bei der Aufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 52-Jährige mit über einem Promille nicht mehr nüchtern war. Gegen den 52-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet. (AZ)

