Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Donau Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Dillingen
Icon Pfeil nach unten

Dillingen: Betrunkener stiehlt in Dillingen Schnaps aus Verbrauchermarkt

Dillingen

Betrunkener stiehlt in Dillingen Schnaps aus Verbrauchermarkt

Ein 52-Jähriger will, ohne zu bezahlen, eine Flasche Weizenkorn entwenden und wird vom Personal gestoppt. Die Polizei ermittelt.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei eröffnet ein Strafverfahren wegen des Diebstahls.
    Die Polizei eröffnet ein Strafverfahren wegen des Diebstahls. Foto: Dominik Bunk (Symbolbild)

    Zu einem Ladendiebstahl in einem Dillinger Verbrauchermarkt kam es am Samstag gegen 11.30 Uhr. Ein 52-Jähriger nahm eine Flasche Doppelweizenkorn im Wert von sechs Euro aus dem Regal und wollte den Verbrauchermarkt verlassen, ohne diese zu bezahlen. Er wurde daraufhin vom Markpersonal angehalten und die Polizei verständigt. Bei der Aufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der 52-Jährige mit über einem Promille nicht mehr nüchtern war. Gegen den 52-Jährigen wurde ein Strafverfahren wegen Ladendiebstahls eingeleitet. (AZ)

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden