Betrunkener versucht, Dillinger Polizisten zu beißen

Die Dillinger Polizei musste sich um einen Randalierer kümmern. Er kam danach in Gewahrsam.

Betrunken und auf Drogen rastet ein Mann in Dillingen aus. Auch Polizisten greift er an. Die nehmen ihn daraufhin in Gewahrsam.

Die Dillinger Polizei wurde am Dienstag zu einem Getränkemarkt in der Großen Allee gerufen, weil dort ein Mann randalierte. Bei Eintreffen der Streifenbeamten zeigte sich der 36-Jährige aus dem Raum Neu-Ulm sehr aggressiv. Er stand deutlich laut Bericht der Polizei unter Alkohol- und Drogeneinfluss. Gegen den Randalierer in Dillingen wird nun ermittelt Da er keine näheren Anlaufadressen benennen konnte, wurde er daraufhin in Sicherheitsgewahrsam genommen. Dabei beleidigte er die eingesetzten Beamten und trat nach zwei Beamten, die leicht verletzt wurden. Zudem versuchte er, einen Beamten mehrfach zu beißen. Der 36-Jährige wurde daraufhin in eine Arrestzelle verbracht. Gegen ihn wird nun unter anderem wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte auch wegen Beleidigung und Körperverletzung ermittelt. (AZ)

