Betrunkener wirft sein Rad auf Polizisten

Die Polizei hat von Samstag- auf Sonntagnacht einen Radler angehalten, der in Schlangenlinien in der Dillinger Innenstadt unterwegs war. Bei der Kontrolle rastete der Mann aus.

Ein alkoholisierter 49-Jähriger auf seinem Rad hat sich bei einer Kontrolle in Dillingen gewehrt. In der Nacht von Samstag auf Sonntag fiel der Mann einer Streife gegen Mitternacht auf, da er auf seinem Rad auf dem Gehweg in der Großen Allee in Schlangenlinien unterwegs war.

Radler in Dillingen fährt betrunken und leisten Widerstand bei Kontrolle

Als die Beamten den Mann kontrollierte, verhielt sich dieser laut Polizeibericht zunächst unkooperativ und beleidigte die Polizisten mit diversen Kraftausdrücken. Als er davon abgehalten wurde, erneut auf sein Fahrrad zu steigen, warf er das Rad auf die Beamten. Bei seiner Fesselung leistete er Widerstand und sperrte sich.

Ein anschließend durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über 1,6 Promille. Bei dem 49-Jährigen wurde deshalb eine Blutentnahme durchgeführt. Die Polizei Dillingen ermittelt wegen Trunkenheit im Verkehr sowie dem tätlichen Angriff auf Vollstreckungsbeamte. (AZ)