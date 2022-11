Dillingen

vor 19 Min.

Bezaubernde Klänge, die man so nicht oft in Dillingen hört

Plus Mit dem Rita Payés Quartett war ein außergewöhnliches Juwel im Stadtsaal zu hören.

Von Silvia Schmid

Der Kulturring Dillingen hat in dieser Saison wirklich für jeden Geschmack etwas im Programm und beweist wieder einmal ein sicheres Händchen für besondere Juwelen. Das Rita Payés Quartett war so ein Juwel. Und dieses hat offensichtlich bereits seine Fans in der weiteren Region, denn das Konzert zog auffallend viele Menschen von weiter her in den Stadtsaal nach Dillingen. Wer einen Sinn für feinen Jazz hat, sich für spanische Tango-, Flamenco- und Bosse-Nova-Klänge begeistern kann und gleichzeitig offen ist für bisweilen experimentellen Umgang mit traditionellen Rhythmen, der kam bei diesem Konzert voll auf seine Kosten.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

