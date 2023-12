Zirkusartisten aus Kreis Dillingen nach brutalem Angriff verurteilt

Nach einem brutalen Angriff auf ein Ehepaar standen vier Mitarbeiter eines Mitmach-Zirkus aus dem Kreis Dillingen in Bielefeld vor Gericht. Nun fielen die Urteile.

Das Landgericht Bielefeld hat die Betreiber eines Mitmach-Zirkus für Kinder aus dem Landkreis Dillingen wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt. Nach Angaben von Gerichtssprecher Guiskard Eisenberg liegen die Strafen zwischen dreieinhalb Jahren Haft und einer Geldstrafe. Vor Gericht standen der 30 Jahre alte Direktor des Unternehmens aus der Region, sein 43-jähriger Stiefvater und dessen jetzt 17-jähriger Sohn sowie die Ehefrau des Direktors. Gemeinsam hatten sie geplant, ein bei ihnen beschäftigtes Ehepaar aus der Ukraine mit einem Baseballschläger zu bestrafen, weil es mehr Geld wollte und mit Kündigung gedroht hatte.

Als der Zirkus am 19. Februar 2023 in Rheda-Wiedenbrück im Kreis Gütersloh Station machte, lockte die Ehefrau des Chefs das Paar zu einem Wohnwagen. Dort schlug der 30-Jährige sofort zu und traf seinen Mitarbeiter am Kopf. Diese und weitere Schläge gab der Angeklagte zu und entschuldigte sich im Prozess bei den Opfern, die auch von seinem Stiefvater und von dem damals 16-Jährigen mit einem Gegenstand geschlagen worden waren.

Prozess gegen Zirkusartisten aus dem Landkreis Dillingen endet mit Haftstrafe

Während dessen bedrohte die Ehefrau des Direktors beide mit dem Tod. Angeklagt war unter anderem versuchter Mord. Einen Anruf des 43-Jährigen nach der Attacke bei der Polizei wertete das Gericht aber als Rücktritt vom Mordversuch, so dass die Angeklagten wegen gefährlicher Körperverletzung verurteilt wurden, wie Eisenberg sagte.

Der Chef des Mitmach-Zirkus bekam laut Eisenberg eine dreieinhalbjährige Haftstrafe. Der Stiefvater wurde zu einer Bewährungsstrafe von zwei Jahren Haft verurteilt. Den 17-Jährigen verurteilte das Landgericht nach Jugendstrafrecht zu einem Jahr Haft auf Bewährung. Die Ehefrau muss eine Geldstrafe über 1350 Euro zahlen (90 Tagessätze je 15 Euro).

Das Urteil beruht auf einer Verständigung zwischen den Beteiligten. Die Zirkusfamilie hat insgesamt 35.000 Euro an die Opfer gezahlt. Dem Jugendlichen gaben die Richter noch auf, sich eine Arbeit oder Ausbildungsstelle zu suchen. Anderenfalls muss er 60 Sozialstunden leisten. (dpa)