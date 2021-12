Dillingen

16.12.2021

Bio-Laden, Café, Zeitarbeit: Das tut sich in der Dillinger Geschäftswelt

Ein Bio-Supermarkt entsteht in Dillingen an der Ecke Klemens-Mengele-/Donauwörther Straße. Dort war einst der Poststützpunkt untergebracht, der ins Gewerbegebiet im Osten der Kreisstadt gezogen ist.

Plus In Dillingen soll Mitte des Jahres 2022 Denns Biomarkt eröffnen. Und auch sonst tut sich in der Kreisstadt einiges – von neuen Läden bis zur Zeitarbeitsfirma. In der Roggenkugel steht eine Änderung an.

Von Berthold Veh

An der Stadteinfahrt im Dillinger Osten rührt sich etwas. Auf dem einstigen Postgelände an der Klemens-Mengele-Straße in der Nähe der Luitpoldkaserne wächst ein Rohbau in die Höhe. Auf dem Areal des einstigen Zustellstützpunkts der Post, der in den Gewerbepark im Dillinger Osten umgezogen ist, wird sich ein Bio-Supermarkt niederlassen.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen