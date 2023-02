Bischof Bertram zeichnet Franziskanerinnen mit neuer Laudato-si-Plakette aus

Als Würdigung für ihr Engagement für die Schöpfung hat der Augsburger Bischof auch die Pfarreiengemeinschaft Gundelfingen geehrt.

Für engagierten Einsatz zum Wohl der Schöpfung: Eine Auswahl von 53 Pfarreien, Gruppierungen und Verbänden aus dem Bistum Augsburg haben aus den Händen von Bischof Bertram Meier die ersten diözesanen Laudato-si-Plaketten überreicht bekommen. Darunter sind auch die Kongregation der Dillinger Franziskanerinnen und die Pfarreiengemeinschaft Gundelfingen, die Gottesdienste zur ökumenischen Schöpfungszeit angeboten hat. Die Franziskanerinnen wiederum hatten zum 775. Jubiläum ihrer Kongregation im Jahr 2016 in allen ihren Niederlassungen weltweit Bäume gepflanzt. Bischof Bertram sagte bei der Feierstunde im Haus Sankt Ulrich in Augsburg: "Wenn sie diese Plaketten an den Türen, Eingängen oder Foyers ihrer Räumlichkeiten anbringen, wird für jeden Besucher und jede Besucherin ein Hinweis auf ihr Schöpfungsengagement sichtbar."

Bischof: Hier wird Verantwortung für die Schöpfung übernommen

Zudem betonte der Bischof bei der feierlichen Übergabe: "An ihren Wirkungsstätten sowie allen anderen Orten unseres Bistums, an welchen diese Plakette zu finden sein wird, soll ausgedrückt werden: Hier wird Verantwortung für Gottes Schöpfung übernommen, ganz im Sinne von Papst Franziskus und seiner Enzyklika Laudato si." Die 17 prämierten Gruppen, die beim Empfang stellvertretend zu Gast waren, hatten sich im vergangenen Jahr mit einem Umweltprojekt für den diözesanen Schöpfungspreis beworben. Rückwirkend wurden sie nun mit der neuen Plakette geehrt. Zurzeit sei viel von Klimaaktivistinnen und -aktivisten zu hören. "Unser Weg ist aber der von Lobbyisten für die Schöpfung! Das heißt, Partei zu ergreifen, selbst in Umwelt und Natur anzupacken, das Ganze im Blick zu behalten, sich selbst immer wieder zu überprüfen und langfristig für die Bewahrung der Schöpfung weiter­zuarbeiten", erläuterte der Bischof.

Bischof Bertram Meier, hier am Sonntag bei seiner Predigt in der Basilika, hat die Dillinger Franziskanerinnen und die Pfarreiengemeinschaft Gundelfingen mit der neuen Laudato-si-Plakette ausgezeichnet. Foto: Berthold Veh

Pfarreien, kirchliche Einrichtungen und Verbände, die dieser Aufforderung folgen möchten, können sich ab sofort bis Ende September 2023 für die neue Auszeichnung bewerben. Alle Vorschläge, die für den Erhalt der Plakette eingereicht werden, werden anschließend von der diözesanen Projektgruppe "Laudato si" gesichtet. Diese Gruppe hat sich im Oktober 2020 anlässlich des Laudato-si-Jahres gebildet und seitdem verschiedene Initiativen angestoßen, um die Anliegen der gleichnamigen Enzyklika von Papst Franziskus ins Bistum zu tragen. "Wir würden uns sehr freuen, wenn möglichst viele Ideen für die Plakette eingereicht werden", wirbt der diözesane Umweltbeauftragte Karl-Georg Michel für das Anliegen. Er betreut innerhalb der Laudato-si-Gruppe das Projekt.

Die Plakette wird voraussichtlich im Januar 2024 verliehen

Die Bewerbung ist mit einem einfachen Formular möglich. "Unser Anliegen ist es, viele Einreichungen zu bekommen und so im Laufe der Jahre, verteilt über das ganze Bistum ein Netzwerk guter Beispiele zu knüpfen, die auch andere aufgreifen können", blickt Michel nach vorne. Ausführliche Informationen sowie das Bewerbungsformular gibt es im Internet unter: bistum-augsburg.de/laudato-si Die Laudato-si-Plakette 2023 wird voraussichtlich im Januar 2024 gemeinsam mit der Bekanntgabe der Sieger des Schöpfungspreises verliehen. (AZ, bv)

