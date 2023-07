Bischof Ulrichs Besuch im Jahr 973: Erstmals wird „Dilinga“ genannt

Die Sonderausstellung „1050 Jahre Dillingen" wird im Stadt- und Hochstiftmuseum eröffnet. Es gibt eine Gedenkminute für den Heiligen.

„Man soll die Feste feiern, wie sie fallen“: Diese Redewendung nahmen die Stadt Dillingen und der Museumsarbeitskreis des Stadt- und Hochstiftsmuseums wörtlich und luden am 1050. Todestag des Heiligen Ulrich zur Eröffnung der Sonderausstellung zu den Anfängen der Dillinger Stadtgeschichte ein.

Oberbürgermeister Frank Kunz eröffnete den Abend und begrüßte zahlreiche Ehrengäste. Er verwies auf die zwischen 982 und 993 verfasste Vita, die Dompropst Gerhard über den Heiligen Ulrich verfasste und die eine herausragende mittelalterliche Quelle darstellt. In ihr wird Dillingen zum ersten Mal historisch greifbar. In der Osterzeit 973, so die Vita des Heiligen Ulrich von Augsburg, besuchte dieser schon hochbetagt auf der Dillinger Burg seinen Neffen Richwin. Dieses Ereignis führte zur erstmaligen Nennung des Namens „Dilinga“, somit kann die Stadt heuer ihr 1050-jähriges Jubiläum feiern. Für das beispielhafte Engagement im Vorfeld dieses Jubiläums dankte Kunz Museumskurator Joerg Roller und dem Museumsarbeitskreis sowie allen, die zum Gelingen des Abends beitrugen.

Ein mittelalterlicher Wehrturm steht im Mittelpunkt der Sonderschau

Nach einer Gedenkminute für den vor 1050 Jahren verstorbenen Heiligen Ulrich betonte Museumskurator Joerg Roller, dass die Sonderausstellung konzeptionell ein Gemeinschaftswerk von Felicitas Schmid-Grotz, Robert Eberlein, Bernd Knoops-Schuler und ihm selbst sei. Hans Lechner dankte er für die Mitarbeit beim Aufbau der Nachbildung eines mittelalterlichen Wehrturms, der den Mittelpunkt der dreiteiligen Sonderausstellung bildet, und deren Aufbau er vorstellte: Diese handelt von den Dillinger Grafen und Bischof Ulrich, der Dillinger Burg und der damaligen politischen Lage sowie dem Stammbaum der Grafen von Dillingen und Kyburg. Letzterer wird in Form einer Nachbildung eines mittelalterlichen genealogischen Wandteppichs präsentiert. Der Dank des Museumskurators galt der Stadt Dillingen für das Interesse und die finanzielle Unterstützung des Museums.

In ihrem anschließenden Kurzvortrag nahm Felicitas Schmid-Grotz die Anwesenden mit auf eine Reise durch die Jahrtausende Dillingens. Dabei adaptierte sie Richard McGuires Graphic Novel „Hier“, die den geschichtlichen Lauf der Dinge an einem festen geographischen Ort über die Zeiten hinweg betrachtet, und füllte sie mit Schlaglichtern der Dillinger Geschichte. Ausgehend von der Urgeschichte tauchten auch historische Gestalten wie Graf Hubald, Bischof Ulrich oder Bischof Johannes II. von Werdenberg im 15. Jahrhundert auf, bis sie schließlich im Jahr 1809 auf ein Schloss ohne Mobiliar im „Provinznest Dillingen“ verwies oder an den Dillinger Arzt Dr. Hans Wienskowitz erinnerte, der im November 1938 beschloss, aufgrund der politischen Umstände seine Familie zu verlassen. „Wie wird Dillingen in der Zukunft aussehen? Dillingen verändert sich unablässig – und bleibt doch Dillingen. Machen wir das Beste daraus!“, schloss Felicitas Schmid-Grotz ihren Vortrag und leitete zum Besuch der Sonderausstellung im Museum über, durch die Joerg Roller führte.

Mittelalterliches Festmahl mit "Herrenessen" und Ulrichsbier

Den Abschluss bildete ein unter der Leitung von Annemarie Jähde zubereitetes deftiges „Herrenessen“, bei dem Wildschweingulasch mit Beilagen und ein von Bernd Knoops-Schuler organisiertes Ulrichsbier gereicht wurden. Bedient wurden die Gäste von den Mitgliedern des Museumsarbeitskreises, die eigens für den Anlass angefertigte thematische Schürzen trugen. Ein optischer Hingucker war Familie Koppenberger, die während der Veranstaltung in zeitgenössischer Kleidung auftrat und dadurch mittelalterliches Flair vor der Schlosskulisse auf dem Hafenmarkt verbreitete.

Info: Die Sonderausstellung ist noch bis zum 5. November immer mittwochs und sonntags zwischen 14 und 17 Uhr sowie nach Vereinbarung zu besichtigen.