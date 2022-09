Autofahrer übersieht bei Bissingen Lkw - 24.500 Euro Schaden

Zwei Verkehrsunfälle, an denen Lastwagen beteiligt waren, haben sich in Dillingen und Bissingen ereignet. Im Kesseltal hat ein Autofahrer den Lkw übersehen.

Zwei Verkehrsunfälle, in die Sattelzüge verwickelt waren, haben sich am Donnerstag in Dillingen und Bissingen ereignet. In Dillingen wollte gegen 11.20 Uhr der Fahrer eines Sattelzugs vom Georg-Schmid-Ring stadtauswärts auf die Donaustraße einbiegen. Um gefahrlos abbiegen zu können, musste der Fahrer sich hierzu in der Fahrbahnmitte einordnen. Ein nachfolgender 72-jähriger Autofahrer wollte daraufhin laut Polizeibericht rechts am Sattelzug vorbeifahren, um ebenfalls nach rechts abzubiegen. Hierbei überfuhr er nach Angaben der Polizei den Sperrstreifen auf der rechten Fahrbahnhälfte. Beim Abbiegen prallten schließlich der Lastwagen und das Auto seitlich zusammen, es entstand ein Sachschaden von etwa 2500 Euro.

Sattelzugfahrer überholt bei Bissingen trotz des Verbots

Bei Bissingen überholte der Fahrer eines Sattelzugs laut Polizei gegen 15.50 Uhr auf der Staatsstraße 2221 trotz Überholverbot ein vor ihm fahrendes landwirtschaftliches Gespann. Zeitgleich wollte ein 33-jähriger Autofahrer von der Kesselfeldstraße nach links auf die Staatsstraße einbiegen und übersah dabei nach Angaben der Polizei den Lastwagen, dessen Fahrer zum Überholen angesetzt hatte. Der Wagen prallte seitlich in den Sattelzug. Dieser wurde daraufhin gegen das landwirtschaftliche Gespann geschoben, das ins seitliche Bankett gedrückt wurde. Hierbei wurde ein Wegweiser beschädigt. Alle Unfallbeteiligten blieben unverletzt, das Auto des 33-Jährigen musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen und der Verkehrseinrichtung entstand ein Sachschaden von etwa 24.500 Euro. (AZ)

