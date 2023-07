Dillingen/Bissingen

07:00 Uhr

Was Wisdom Tooth und Donauside am Wochenende zu bieten haben

Plus Das Wisdom Tooth im Bissinger Ortsteil Hochstein findet heuer wieder zeitgleich zum Dillinger Donauside statt. Das ist bei den Festivals am Wochenende geboten.

Von Philipp Nazareth

Im Waldbachstadion zwischen Hochstein und Bissingen laufen die Vorbereitungen für das Wisdom-Tooth-Festival in diesen Tagen auf Hochtouren. Von der Bühne bis zu den Sanitäranlagen muss bis Freitagnachmittag alles passen. "Der Aufbau macht richtig Spaß, wir sind heiß aufs Festival", sagt Chef-Organisator Dominik Vogel am Telefon. Das Team um Vogel erwartet für den Festivalauftakt am Freitag 1000 Besucherinnen und Besucher. Hochstein wird sich dann für zwei Tage in eine Rock- und Metal-Hochburg verwandeln. Zeitgleich findet am Samstag auch das Donauside-Festival im Dillinger Schlosshof statt. Mit Künstlerinnen und Bands im Bereich Indie-Rock und -Pop geht es dort etwas ruhiger zu als auf dem Wisdom Tooth. Bereits im vergangenen Jahr fanden beide Festivals am gleichen Wochenende statt. Musik-Fans aus dem Landkreis haben damit die Qual der Wahl.

Das Wisdom Tooth (zu Deutsch "Weißheitszahn") startet am frühen Freitagnachmittag unter anderem mit der Rock-Coverband Wanted und Freedom Call. Mit großer Spannung erwarten die Veranstalter am ersten Tag den Auftritt der Band J.B.O., die für 22.30 Uhr gebucht ist. Wie Veranstalter Vogel verrät, habe die Gruppe ein extra langes Konzert versprochen. J.B.O. ist eine Rockband aus Erlangen, die mit ihren witzigen Texten seit über 30 Jahren Fans aus ganz Deutschland begeistert. Die Band sei durch ihre große Bekanntheit ganz klar das "Zugpferd" auf dem Bissinger Festival, so die Veranstalter.

