Zwei Unfälle mit hohen Sachschäden im Landkreis Dillingen

In Dillingen und Bissingen hat es jeweils ordentlich gekracht. Verletzt wurde niemand.

Am Donnerstag gegen 14 Uhr wollte ein 48-jähriger Lkw-Fahrer rückwärts aus einer Grundstückszufahrt am Georg-Schmied-Ring in Dillingen auf die Fahrbahn einfahren. Dabei übersah er einen herannahenden 52-jährigen Autofahrer und prallte seitlich mit dem Pkw zusammen. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 4000 Euro.

Auto der Straßenmeisterei Dillingen wurde beschädigt

Bereits am Vormittag gegen 10.30 Uhr wurden an der Kreisstraße DLG 5 zwischen Bissingen und Warnhofen Baumpflegearbeiten durchgeführt. Hierfür sicherte ein Mitarbeiter der Straßenmeisterei die rechte Fahrspur in Richtung Warnhofen ab. Der Mitarbeiter wollte anschließend mit dem Sicherungsfahrzeug wieder anfahren, als der Fahrer eines nachfolgenden VWs zum Überholen ansetzte und dabei ein entgegenkommendes Fahrzeug übersah.

Der 72-jährige Pkw-Fahrer wich daraufhin seinerseits nach rechts aus und touchierte seitlich das Sicherungsfahrzeug der Straßenmeisterei. Dabei entstand ein Gesamtschaden von rund 5200 Euro, so die Polizei. Der Fahrer des entgegenkommenden Fahrzeugs musste zuvor stark abbremsen und setzte anschließend seine Fahrt in Richtung Bissingen weiter fort. (pol)

