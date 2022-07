Handtasche geklaut, Reifen zerstochen und Fahrrad gestohlen

Die Polizei Dillingen bittet in allen drei Fällen Zeugen, die etwas beobachtet haben, sich zu melden.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurde in der Pointstraße (auf Höhe der einstelligen Hausnummern) in Dillingen der hintere rechte Reifen eines Opel Astras zerstochen. Der Schaden wird mit 130 Euro beziffert.

Bereits im Zeitraum von 24. Juni auf 25. Juni wurde vom Fahrradabstellplatz in Blindheim an der Bahn ein Mountainbike der Marke Stevens in schwarz entwendet. Der Wert des Radls wird mit rund 250 Euro beziffert.

Handtasche in Gundelfingen entwendet

Am Donnerstag gegen 18.15 Uhr wurde einer 57-jährigen Geschädigten ihre Handtasche entwendet, als sie sich mit ihrem Hund am Neuhofer See aufhielt. Dabei ließ sie ihre braune Handtasche am Fahrrad unbeaufsichtigt zurück. Kurz darauf wurde sie von einem unbekannten Jugendlichen angesprochen, dass soeben ein Unbekannter ihre Handtasche vom Fahrrad gestohlen hatte. Darin befanden sich neben Bargeld auch ein Mobiltelefon und Dokumente sowie eine Uhr und eine Brille.

Der Wert der entwendeten Gegenstände wird mit rund 2200 Euro beziffert, so die Polizei. Die Polizei Dillingen bittet in allen Fällen unter Telefon 09071/560 um Zeugenhinweise. (pol)

