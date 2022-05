Trickbetrug per SMS treibt Handyrechnung einer Blindheimerin hoch

Plötzlich steigt die Handyrechnung einer Blindheimerin massiv an. Was dahinter steckt? Ein Trojaner.

Eine Blindheimerin hat am Montag eine SMS, in der ihr ein verpasster Anruf mitgeteilt wurde. Beim Abhören der Sprachnachricht wurden jedoch keine Anrufe mitgeteilt. Kurz darauf erhielt die Frau mehrere Anrufe von Personen, die sie angeblich kontaktiert hätte.

Über ihren Mobilfunkanbieter erfuhr die Frau schließlich, dass von ihrem Mobiltelefon aus diverse Anrufe getätigt und auch MMS und SMS verschickt worden waren. So dass die die Mobilfunkrechnung enorm anstieg.

Darum ist ein Virenschutz auf dem Handy so wichtig

Die Dillinger Polizei rät: Wer SMS erhält, die einen verpassten Anruf und einen beigefügten Link übermitteln, sollte besonders vorsichtig sein. Über den geöffneten Link wird ein Trojaner installiert, der sich Zugriff auf alle Kontaktdaten und auch auf mögliche gespeicherte Passwörter verschafft.

Durch den Trojaner werden dann über die Kontaktliste weitere Anrufe angestoßen, die zu erheblichen Kosten führen können. Wer dennoch einmal ein derartiger Link öffnet, sollte sofort der Mobilfunkanbieter informieren und umgehend alle Passwörter abändern. Zudem sollten Mobiltelefone mit einem aktuellen Virenschutz versehen werden.

Angebliche Kinder fordern im Kreis Dillingen Geld per Whatsapp

Am Dienstag erhielten Anwohner aus dem Raum Bissingen und Dillingen Whatsapp-Nachrichten. Darin gab sich der Absender als Kinder der Angerufenen aus und teilte mit, dass sie eine Rechnung bezahlen müssten und sich nicht mehr in ihr Handy einloggen konnten. Dabei lag die Forderung in einem Fall bei 2979,89 Euro.

Lesen Sie dazu auch

Die angeblichen Kinder baten um Überweisung der Beträge. Die Bürger fielen nicht auf die Betrugsmasche herein und erstatteten Anzeige. Weitere Tipps zum Schutz vor Betrug unter www.polizei-beratung.de. (pol)