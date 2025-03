Bona Helau: Faschingskonzert des St.-Bonaventura-Gymnasiums

Bunt, schwungvoll, lustig – das war das Faschingskonzert des St.-Bonaventura-Gymnasiums im voll besetzten Stadtsaal. Neben den großen Schulensembles wie PrimaBona, BonaVoce, BonArco und BonaVento sorgten auch eigens für diesen Abend gegründete Besetzungen an Querflöte und Saxophon für Überraschungen. Von Filmmusik bis hin zu mitreißenden Popsongs reichte das vielseitige Repertoire. Besonders solistische Parts in den Werken des Streich- und Blasorchesters stellten das hohe musikalische Niveau der jungen Talente unter Beweis. Ein weiteres Highlight bot der neue Schulleiter Oliver Stahl, der mit seinem humorvollen Solo auf der Schreibmaschine rhythmisches Geschick bewies. Auch akrobatische und tänzerische Einlagen sorgten für besondere Akzente im bunten Programm und rissen das Publikum mehr als einmal zu Spontanapplaus hin.

Das Ende der ersten Halbzeit des Abends war der Auftritt der „Ugly Teachers“ – einem Ensemble aus Lehrern, die sich an Instrumenten versuchten, die sie sonst nicht spielen. Mit sichtbarem Spaß an der Musik und tatkräftiger Unterstützung durch Schüler beim großen Finale sorgten sie für wahre Begeisterungsstürme im Publikum. Für Lacher sorgte außerdem eine außergewöhnliche Nummer, bei der die Köpfe von Lehrkräften als rhythmisches Schlagwerk dienten – behelmt und mit Boomwhackers bearbeitet. Diese Einlage zeigte einmal mehr, dass Musik am St.-Bonaventura-Gymnasium nicht nur hohe Qualität, sondern auch viel Kreativität und Spaß bedeutet. Ganz besonders war der Moment, in dem mit großer Freude Spenden an den Bunten Kreis Kinderhilfe, die Dillinger Tafel, das Bayrische Rote Kreuz und den Verein „Sunganani“ überreicht worden sind. „Es ist uns als Schule, die auf dem christlichen Menschenbild basiert, ein großes Anliegen, anderen Menschen zu helfen und Gutes zu tun“, betonte Miriam Herreiner (SMV) bei der Übergabe der Geldgeschenke. Mit langanhaltendem Applaus würdigte das Publikum die bunte, schwungvolle Mischung aus Musik, Tanz und Witz.

