Bonaventura-Fachoberschule hat jetzt die staatliche Anerkennung erhalten

Die St.-Bonaventura-Fachoberschule in Dillingen hat mit der staatlichen Anerkennung ein wichtiges Ziel erreicht. Was das bedeutet.

Die Dillinger St.-Bonaventura-Fachoberschule (FOS) ist ab sofort staatlich anerkannt und damit staatlichen Schulen gleichgestellt. Absolventinnen und Absolventen können nun ihr Fachabitur an der kirchlichen Bildungseinrichtung machen, teilt Schulleiter Franz Haider mit.

Die Abschlussprüfungen können jetzt in Dillingen stattfinden

Die dafür notwendige Quote, nach der in zwei aufeinander folgenden Jahrgängen mindestens zwei Drittel der angetretenen Schülerinnen und Schüler die Abschlussprüfungen bestehen müssen, sei in den beiden vergangenen Jahren laut Pressemitteilung deutlich übertroffen worden. Die FOS ist in Trägerschaft des Schulwerks der Diözese Augsburg und wurde nach sehr enger Zusammenarbeit mit Stadt und Landkreis Dillingen gegründet. Am Schulstandort Dillingen werden die Ausbildungsrichtungen "Wirtschaft und Verwaltung" sowie "Technik" angeboten. Während die Schülerinnen und Schüler die Abschlussprüfungen bisher extern an der staatlichen Fachoberschule in Neu-Ulm ablegen mussten, wird die Bonaventura-FOS ab dem kommenden Schuljahr selbst die Prüfungen, und das nur noch in den vier Hauptfächern statt wie bisher in acht Fächern, durchführen.

Im Oktober gibt es einen kleinen Festakt

"Es freut mich, dass dieses 2018 gestartete Vorhaben nun schnell und erfolgreich zum Ziel geführt hat und ich bedanke mich sowohl bei den kommunalpolitischen Entscheidungsträgern für die gute, unkomplizierte Zusammenarbeit und Unterstützung sowie bei den Schülerinnen und Schülern und Lehrkräften für ihr Engagement", sagt Schulleiter Haider in einer ersten Stellungnahme über die Anerkennung der Fachoberschule. "Vor allem für die Schülerinnen und Schüler sind dadurch enorme Verbesserungen verbunden und wir können nun unser pädagogisches, profilbezogenes Programm wirkungsvoll umsetzen." Die Erleichterung sei laut Mitteilung auch bei den Schülern zu spüren gewesen, als der Schulleiter am Ende des Anfangsgottesdienstes die gute Nachricht überbrachte. Im Oktober wird ein kleiner Festakt allen Verantwortlichen offiziell die Gelegenheit geben, diesen wichtigen Schritt gebührend zu feiern.

Mit dieser Entscheidung habe sich nun auch im Landkreis Dillingen eine staatlich anerkannte Fachoberschule etabliert, sodass interessierte Jugendliche nicht mehr in die Nachbarlandkreise ausweichen müssen. Dies werte den Bona-Campus und den Bildungslandkreis zusätzlich auf, betont Haider. Mit der Fachoberschule mache man den Schülern ein äußerst zeitgemäßes, hilfreiches Angebot für die Berufswahl: Das duale Ausbildungsprinzip verbinde umfangreiche, einjährige Erfahrungen in regionalen Betrieben und Einrichtungen im Rahmen der fachpraktischen Ausbildung mit den fachtheoretischen Einheiten des Unterrichts. "Es fördert die fachliche wie persönliche Entwicklung der Schülerinnen und Schüler, die dann als hoch qualifizierte und motivierte Mitarbeiter in den regionalen Arbeitsmarkt zurückkehren", erläutert der Schulleiter. Dies sei eine Win-win-Situation also für alle Beteiligten. (AZ)

