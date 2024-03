Bondeno und Dillingen verbindet "eine echte Freundschaft"

Seit 20 Jahren gibt es nun diese Städtepartnerschaft, die auf der WIR 2024 gefeiert wurde. Ein Ereignis hat die beiden Städte zusammengeschweißt.

Mehr als 50.000 Besucherinnen und Besucher verzeichnete die Dillinger WIR in diesem Jahr. Im Rahmen der gut besuchten Messe veranstaltete die Stadt Dillingen einen Städtepartnerschafts- und Aussteller-Abend. Zu den Gästen zählte das Ausbildungszentrum Uboote aus Eckernförde, das von Fregattenkapitän Arndt Henatsch und seiner Mannschaft vertreten wurde, sowie Soldatinnen und Soldaten des Informationstechnikbataillons 292. Ebenfalls vor Ort war der Oberbürgermeister der sächsischen Partnerstadt Brand-Erbisdorf, Martin Antonow, und der Bürgermeister der italienischen Partnerstadt Bondeno, Simone Saletti.

Letzterer reiste mit einer großen italienischen Delegation an, um gemeinsam das 20. Jubiläum der Städtepartnerschaft zwischen Dillingen und Bondeno zu feiern. Ergänzt wurde das Aufgebot von einer Vielzahl regionaler Ausstellerinnen und Aussteller. Oberbürgermeister Frank Kunz freute sich über das zahlreiche Erscheinen und ließ in seiner Eröffnungsrede die 20-jährige Geschichte der deutsch-italienischen Städtepartnerschaft Revue passieren. Dabei dankte er allen Akteuren, die sich in den vergangenen zwei Jahrzehnten engagiert und eingebracht haben. Als wichtige „Säulen“ der Partnerschaft nannte Kunz die Deutsch-Italienische Gesellschaft, die Dillinger Gymnasien sowie die Lions-Clubs der beiden Städte.

Dillinger Kulturring verkauft in Bondeno Bier und Brezen

Ebenso sprach er dem Team des Dillinger Kulturrings um den Vorsitzenden Werner Bosch seinen Dank dafür aus, dass sie mit regelmäßigen Teilnahmen an den Stadtfesten in Bondeno inklusive Brezen- und Bierverkauf für den guten Zweck zu einer echten Institution der Städtepartnerschaft geworden sind. In seiner Rede erinnerte Kunz auch an das schwere Erdbeben, das sich im Jahr 2012 in Bondeno ereignete. Dank Spendensammlungen, diverser Benefizveranstaltungen und der Unterstützung des Dillinger Lions-Clubs war es damals möglich, 30.000 Euro für den Wiederaufbau des Kindergartens und die Sanierung der Kirche zu spenden.

„So schrecklich diese Tragödie war und so verheerend die Schäden“, so habe „diese Katastrophe doch auch dazu geführt, dass Bondeno und Dillingen noch enger zusammengerückt sind“, so Kunz. Aus einer Partnerschaft „auf dem Papier“ sei über die Jahre „eine echte Freundschaft zwischen den beiden Städten und ihren Bürgerinnen und Bürgern geworden“, so der Rathauschef weiter. Anlässlich des Jubiläums werden in diesem Jahr neben dem Kulturring auch die Stadtkapelle sowie die Lebenshilfe-Band „Musch´t Du habba“ nach Bondeno reisen.

Ehe Kunz das Wort an seine Amtskollegen aus Italien und Brand-Erbisdorf übergab, dankte er Marcus Bernhard Hartmann und allen anwesenden Sprachkundigen, die an diesem Abend Übersetzungsarbeit leisteten. (AZ)

