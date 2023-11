Dillingen

vor 18 Min.

Brand in Kellerabteil: Feuerwehr rückt in Dillinger Kolpingstraße aus

Die Dillinger Feuerwehr musste am Montag zu einem Brand in der Kolpingstraße ausrücken.

Einsatzkräfte müssen am Montagnachmittag in die Kolpingstraße in Dillingen ausrücken. In einem Mehrfamilienhaus brennt ein Kellerabteil.

Zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus musste am Montagnachmittag die Dillinger Feuerwehr ausrücken. In einem Kellerabteil in der Kolpingstraße war ein Feuer ausgebrochen, wie die Polizei auf Nachfrage erklärt. Der Brand konnte demnach aber von einem Anwohner gelöscht werden, die Feuerwehr lüftete lediglich durch. Verletzt wurde niemand. Zur Brandursache könne man aktuell nichts sagen, so die Polizei weiter. (AZ)

