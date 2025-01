Die BSH Hausgeräte GmbH hat in den Brandschutz im Dillinger Geschirrspülerwerk investiert. Dort bekam die Werkfeuerwehr in diesen Tagen ein neues Universal-Löschfahrzeug ausgeliefert. Seit Januar ist das Feuerwehrauto der Firma Empl nun in Betrieb.

