Bremse mit Gas verwechselt: Frau fährt mit Auto in Dillingen in Schaufenster

Einer 48-jährigen Frau ist am Montagnachmittag gegen 15.30 Uhr eine folgenschwere Verwechslung passiert. Sie parkte vor einem Gebäude in der Parkstraße in Dillingen. Dann verwechselte sie das Brems- und mit dem Gaspedal und prallte gegen die Glasfront eines leerstehendes Geschäfts.

Dabei wurde die Glasfront beschädigt, so dass diese durch die Feuerwehr Dillingen abgesichert werden musste. Insgesamt entstand ein Sachschaden von 23.000 Euro, so die Polizei. (pol)

