BSH Hausgeräte will Hochregallager am Standort in Dillingen bauen

Für die BSH Hausgeräte in Dillingen ist die Investition vermutlich unter der Rubrik „Peanuts“ einzustufen. Am Standort des Dillinger Geschirrspülerwerks soll ein automatisches Kleinteile-Hochregallager gebaut werden. Es wird neben der bestehenden Fertigung errichtet. Zudem soll eine weitere Trafostation entstehen. Mit dem Projekt beschäftigte sich der Dillinger Stadtrat in seiner Sitzung am Montagabend.

