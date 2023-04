Bundeswehr und Stadt Dillingen laden zum Garnisonsball

Nach dem Tag der offenen Tür am 13. Mai soll abends beim Tanz im Dillinger Stadtsaal das gute Miteinander weiter vertieft werden.

Anlässlich des 125. Jubiläums der Luitpoldkaserne laden das Informationstechnikbataillon 292 und die Stadt Dillingen gemeinsam zu einem Garnisonsball ein. Dieser beginnt im Anschluss an den Tag der offenen Tür in der Kaserne am Samstag, 13. Mai, um 19 Uhr im Dillinger Stadtsaal.

Der Standortälteste, Oberstleutnant Stefan Holland, und Oberbürgermeister Frank Kunz freuen sich darauf, bei diesem Anlass die enge Verbundenheit von Standort und Stadt zu leben und zu feiern. Aus diesem Grund sind laut Pressemitteilung neben zahlreichen Vertreterinnen und Vertretern der Bundeswehr ebenso alle zivilen Gäste und Freunde der Bundeswehr herzlich eingeladen und willkommen. "Unser Ziel ist es, das traditionell gute Miteinander von Stadt und Bataillon, die auch in Form einer Patenschaft besteht, an diesem Abend durch Gespräche, Begegnungen und Tanz weiter zu vertiefen, so Holland und Kunz.“

Das Gebirgsmusikkorps spielt in Dillingen klassische Tanzmusik

Das Gebirgsmusikkorps der Bundeswehr übernimmt die musikalische Begleitung und spielt klassische Tanzmusik ebenso wie moderne Hits bis in die Nacht, begleitet durch eine Sängerin und einen Sänger. Im Laufe des Abends öffnet außerdem eine Cocktailbar im oberen Bereich des Foyers. Hier legt ein DJ live auf und sorgt zusätzlich für Stimmung.

Derzeit sind noch Sitzplatzkarten verfügbar. Diese kosten 49 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühren. In diesem Eintrittspreis ist das Essen bereits enthalten: entweder Medaillons vom Kalbsrücken an Portweinjus, glasierten Möhren und Macaire-Kartoffeln oder Tagliatelle an feiner Trüffel-Käse-Sauce mit frischem Gemüse und Parmesan. Der Einlass für Gäste mit Sitzplatzkarte ist bereits ab 18 Uhr, zur Begrüßung gibt es einen Sektempfang. Alternativ gibt es die Möglichkeit, eine Flanierkarte für 28,50 Euro zuzüglich Vorverkaufsgebühr zu erwerben und ab 22 Uhr – dann ohne Sitzplatz und Menü – am Tanz- und Feiergeschehen teilzunehmen. Auf alle Gäste wartet eine süße Überraschung in Form eines Dessert-Buffets um Mitternacht.

Und das ist die Kleiderordnung für den Dillinger Garnisonsball

Zur Kleiderordnung: Für die zivilen Gäste sind festliche Abendgarderobe und Ballkleid erwünscht. Angehörige der Streitkräfte erscheinen in Gesellschaftsanzug oder Dienstanzug Grundform mit weißem Hemd und Fliege. Auf der Internetseite der Stadt werden Interessierte zum Kartenvorverkauf weitergeleitet www.dillingen-donau.de (AZ)

Lesen Sie dazu auch