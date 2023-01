Bunte Fröhlichkeit regiert beim Ball der Begegnung im Dillinger Stadtsaal

Beim Inklusions-Ball wird ausgelassen gefeiert. Die Dillinger Faschingsfreunde erhalten tosenden Applaus. Einer kündigt seinen Abschied an.

Es herrscht ein wenig Hektik im Dillinger Stadtsaal, denn bis alle Ballbesucherinnen und -besucher ihre zugewiesenen Plätze erreicht haben, hat die erwartungsvolle Anspannung mehr und mehr zugenommen. Als Philipp Kerl, Vorsitzender der Dillinger Faschingsfreunde, am Samstag den Ball der Begegnung eröffnet, kommt sofort Faschingsstimmung auf. In kurzen Worten teilt Kerl den Ballbesuchern mit, dass er letztmalig bei der Eröffnung dieses Balls auf der Bühne stehe. Er stellt seinen Nachfolger Hermann Roßnagel als neuen Vorsitzenden der Dillinger Faschingsfreunde dem Publikum vor. Dann übernimmt die stellvertretende Vorsitzende Lucia Backhof das Mikrofon, um durch das Programm des Abends zu führen.

Das Prinzenpaar Tatjania I. (Gumpp) und Thomas I.(Gumpp) wurde nach seinem Tanzvortrag gefeiert. Foto: Horst von Weitershausen

Beim Einmarsch der Aktiven wird es laut im Dillinger Stadtsaal

Bei dem Einmarsch des großen Hofstaats mit Garde, Hofnarren und Prinzenpaar wird es laut im Stadtsaal. Und als die Aktiven auf der Bühne Aufstellung genommen haben, drängt sich so manche Besucherin und mancher Besucher heran, um von den Tanzvorträgen der Aktiven auch nichts zu versäumen. Den Anfang macht das Mini-Tanzpaar, gefolgt von Prinzengarde und dem Walzer der Tollitäten, Prinzessin Tatiana I. und Thomas I. Der Beifall für die Darbietungen kennt bei so manchem Besucher dieses Inklusions-Balls beinahe keine Grenzen, und als die Tanzband Dominos das Musikzepter übernommen hat, ist die Tanzfläche voll von bunt Kostümierten, denen die Freude am Fasching sichtbar ins Gesicht geschrieben ist.

Faschingsfreunde pur beim Ball der Begegnung Dillingen: Bei der großen Polonaise durch den Saal hielt es nur noch wenige auf ihren Plätzen. Foto: Horst von Weitershausen

Der Höhepunkt für die bunte Gesellschaft beginnt, als die Dominos zu Polonaise auffordern. Da bleibt fast kein Stuhl besetzt, als sich die bunte Tanzschlange, in die sich auch Oberbürgermeister Frank Kunz und seine Ehefrau Desiree einreihen, durch den Stadtsaal schiebt. Als der Gaudiwurm zum Stehen kommt, betritt Oberbürgermeister Kunz die Bühne, um die bunte Gesellschaft zu begrüßen. Er sagt, dass dieser Ball der Begegnung einer der farbigsten Tupfer im Ballgeschehen des Landkreises sei, zu dem er auch immer gern wieder komme. Hier werde von behinderten und nicht behinderten Menschen ein gemeinsames Fest gefeiert, das mit großem Recht als Ball der Begegnung bezeichnet werde. Tosender Beifall erfüllt daraufhin den Stadtsaal.

Klein, aber oho: Die Garde der Faschingsfreunde Dillingen bei ihrem Gardetanzvortrag Foto: Horst von Weitershausen

Beim Ball der Inklusion in Dillingen tritt auch die Hallo Wach auf

Ein weiterer Höhepunkt ist der Auftritt des großen Hofstaats der Faschingsgesellschaft Hallo Wach. Da wirbeln Garde, Prinzenpaar und Showtanzgruppe über die Bühne und das bunte Publikum im Stadtsaal feiert mit großem Tanzeinsatz mit. Ein erneut gelungener Ball der Inklusion, der auch weiterhin im Programm des Dillinger Faschings stehen sollte.

