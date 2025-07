Buslotsen an der Dillinger Mittelschule verabschiedet

Die Buslotsinnen und Buslotsen der Abschlussklassen an der Josef-Anton- Schneller-Mittelschule in Dillingen wurden verabschiedet. Dabei wurde den Schülerinnen und Schülern für ihr großes Engagement in den letzten Jahren gedankt. In kurzen Reden hoben Oberbürgermeister Frank Kunz, Polizeihauptkommissar Robert Drechsler und Abteilungsleiter für Sicherheit und Ordnung Roland Hungbaur die Arbeit der Buslotsen als wichtigen Bestandteil der Verkehrssicherheit bei einem gemeinsamen Mittagessen hervor. Zum Abschluss betonte Oberbürgermeister Kunz die großartige Arbeit und den Einsatz der Schülerinnen und Schüler.

Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.

Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!