Caritas lädt Politiker zum Sozialpraktikum

Im Rahmen der diesjährigen Caritas-Armutswochen lädt die Caritas Dillingen Politiker aus dem Kreis und Landtag zu einem Praktikum in der Allgemeinen Sozialberatung ein. Ziel sei es, so die Caritas in einer Pressemeldung, die Herausforderungen und den Alltag der Beratungsstelle hautnah erlebbar zu machen. Die Einladungen seien bereits versandt – „nun warten wir auf Rückmeldungen und Terminvereinbarungen“, heißt es seitens der Caritas. Die Allgemeine Sozialberatung sei „eine unverzichtbare Anlaufstelle für Menschen in sozialen Notlagen“. Bei der Caritas Dillingen sei das Beratungsangebot mit derzeit rund 15 Wochenstunden personell begrenzt.

„Beratung ist erste Anlaufstelle“: Caritas sieht sich von Kürzungen bedroht

„Das Stundenvolumen entspricht nicht dem tatsächlichen Bedarf, was zu Wartezeiten von bis zu drei Wochen führt“, teilt die Caritas mit. „Gerade bei akuten Notfällen ist das eine große Herausforderung“, erklärt Laura Kabashi, Pädagogin in der Allgemeinen Sozialberatung. Gleichzeitig stehe die Finanzierung dieser Stelle nicht ausreichend gesichert da – auch die Beratungsstelle in Dillingen sei von möglichen Kürzungen bedroht. Caritas-Präsidentin Eva Welskop-Deffaa betont: „Die Allgemeine Sozialberatung ist eine erste zentrale Anlaufstelle, niedrigschwellig und kostenlos.“ Es sei wichtig, diese Beratungsangebote auf eine solide finanzielle Basis zu stellen.

Mit dem Praktikum will die Caritas Politikern die Gelegenheit bieten, den wichtigen Lotsendienst der Sozialberatung aus erster Hand kennenzulernen, die Komplexität der Problemlagen zu verstehen und den dringenden Handlungsbedarf zu erkennen. Die Caritas Dillingen möchte so ein stärkeres Bewusstsein für die Bedeutung und den Finanzierungsbedarf der Sozialberatung schaffen. Die bundesweiten Caritas-Armutswochen, die vom 17. Oktober bis 16. November stattfinden, machen auf die Lebensrealitäten armutsbetroffener Menschen aufmerksam und setzen sich für eine solidarische Gesellschaft ein. Es gibt noch freie Plätze für ein Praktikum. (AZ)