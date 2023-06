Dillingen

Caritas-Zentrum Dillingen: "Wir fühlen uns hier wertgeschätzt"

Plus Der Kreisverband weiht seine Begegnungsstätte am Reitweg in Dillingen ein. So sehen Verantwortliche, Politiker und Betreute das neue Haus.

Irene Zeller und Thomas Lann gehören zu den Scharen von Besuchern, die am Sonntag zur Einweihung des neuen Caritas-Zentrums am Reitweg in Dillingen gekommen sind. Den beiden ist die Freude über das Haus, das auch von seiner Architektur her anspricht, anzumerken. Irene Zeller und Thomas Lann arbeiten in der Tagesstätte für psychische Gesundheit. "Ich bin in der Holzwerkstatt und fertige dort Vogelhäuschen", berichtet der 54-Jährige. Irene Zeller produziert Anzünder, die im neuen Bistro der Einrichtung, dem Caristo, verkauft werden.

Irene Zeller und Thomas Lann fühlen sich in der Tagesstätte der Caritas gut aufgehoben. Foto: Berthold Veh

Es sei aber nicht nur die Arbeit, die ihr Halt gebe, erläutert Zeller, die ebenso wie Lann unter körperlichen und psychischen Beeinträchtigungen leidet. "Man trifft andere, kommt ins Gespräch, redet, das baut auf", sagt die Mörslingerin und lobt die Mitarbeitenden der Caritas. "Sie sind sehr einfühlend und merken, wenn es einem nicht gut geht." Auch Lann bestätigt, dass er sich während seiner zwölfstündigen Wochenarbeitszeit bei der Caritas gut aufgehoben sehe. "Wir fühlen uns hier wertgeschätzt", betont der Dillinger.

