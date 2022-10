Dillingen

"Chaos bei Briefzustellung": Dillinger Postmitarbeiterin spricht Klartext

Plus Der Bericht über die Verwerfungen bei der Postzustellung in Dillingen hat auch bei Facebook eine lebhafte Resonanz gefunden. Eine Postbotin nennt die Ursachen.

Ein Dillinger und eine Dillingerin hatten sich in unserem Bericht am Freitag über "ein komplettes Chaos bei der Briefzustellung" in der Kreisstadt beklagt. Dies hat zu vielen Kommentaren auf der Online-Plattform Facebook geführt. Das Problem betrifft dabei offensichtlich nicht nur Dillingen. "In Holzheim ist es eine absolute Katastrophe. Wir bekommen nichts mehr, und wenn dann mal was kommt, dann sind es Briefe, die jemand anderem gehören von einer ganz anderen Straße", schreibt ein Nutzer. Es gibt aber auch einigen Zuspruch für die Postzusteller und Postzustellerinnen. So lautet ein Kommentar: "Ich bin froh, dass es noch Postzusteller gibt. Danke für den tollen Job." Personalmangel herrsche bei der Post genug, "also fleißig bewerben", fügt die Facebook-Nutzerin hinzu: "Jeder will bestellen, aber niemand möchte die 20-Kilo-Pakete tragen."

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten.

