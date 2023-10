Dillingen

17:30 Uhr

Claudia Roth in Dillingen: „Kultur ist ein Lebenselixier“

Plus Die Kultur-Staatsministerin des Bundes spricht in der Dillinger Stadtgalerie über Demokratie und Kultur. Draußen machen sich zeitgleich ihre Gegner lautstark bemerkbar.

Von Hans Gusbeth Artikel anhören Shape

Für die mächtigste Kulturpolitikerin der Republik hätte das Ambiente nicht passender sein können. Denn der Höhepunkt des Wahlkampfendspurts der Grünen fand in der historischen Dillinger Stadtgalerie statt. Und die ist zurzeit Ausstellungsort für die konstruktiven Meisterwerke des Dillinger Künstlers Rolf Lussem. 27 Acrylbilder und zwölf Zeichnungen des Malers füllen die Galerie und umrahmen, ja schmücken an diesem Sonntagabend den Auftritt der Staatsministerin der Bundesrepublik Deutschland und Beauftragte der Bundesregierung für Kultur und Medien.

Claudia Roth, die ehemalige Bundestags-Vizepräsidentin, kommt erstmals als Staatsministerin des Bundes ins „heimatliche“ Dillingen. Das Amt hat sie seit dem 8. Dezember 2021 inne, als sie auf der Kabinettsliste der Ampel-Regierung ins Rampenlicht bundesdeutscher Kulturpolitik rückte. Sie kommt auch, um Heidi Terpoorten und Constantin Jahn zu unterstützen. Die Kandidatin der Grünen für den Bezirkstag informiert über die Aufgaben des Bezirks Schwaben, insbesondere im Kulturbereich. Landtags-Kandidat Jahn hebt die Bedeutung regionaler Geschichte und Kultur hervor. Für Claudia Roth ist Kultur schon seit jeher ihr ureigenstes Metier. Sie studierte Theaterwissenschaften in München, wirkte anschließend als Dramaturgin an Bühnen in Dortmund und Unna. Sie tourte als Managerin der Agitpunkband Ton Steine Scherben („Macht kaputt was euch kaputt macht“) um Rio Reiser („König von Deutschland“) Anfang der wilden 80er-Jahre durch Deutschland. Kultur und Demokratie lautet denn auch ihr Thema am Sonntagabend in der Stadtgalerie.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen