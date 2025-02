Comedy in Dillingen: Von Hebammen-Dates und Glatzen-Tipps

Er kann es nicht mehr leugnen. Er wird älter. Woran Stefan Kurz das bemerkt? Er ging kürzlich spazieren. Einfach so. Ohne Grund. Und: Er hatte dabei sogar seine Hände auf dem Rücken verschränkt. „Weil es bequem war“, brüllt er durch den Raum. Fassungslos über sich selbst. Hätte er Haare, würde er sich diese vermutlich jetzt raufen. Wobei – eine Glatze ist als Schwabe doch viel praktischer. „Die kostet nix. Und ich kann an der Bar trinken und klatschen gleichzeitig“, sagt er und sahnt nicht nur mit diesem Witz am Mittwochabend in der Dillinger Havana Bar Lacher und tosenden Applaus beim Publikum ab.

