„Conny und die Sonntagsfahrer“ kommen nach Dillingen

In ihrem Konzertprogramm „Schön war die Zeit…“ präsentieren „Conny und die Sonntagsfahrer“ die schönsten Lieder von Peter Alexander, Caterina Valente, Peter Kraus und vielen anderen aus der Zeit des deutschen Wirtschaftswunders und laden ihr Publikum zum Zuhören und vielleicht auch zum Tanzen ein. In Dillingen treten sie am Samstag, 12. April, ab 20 Uhr im Stadtsaal auf.

Die Gruppe ist aus der Sendung Brettl-Spitzen bekannt

Bekannt ist die Gruppe vor allem aus der Sendung Brettl-Spitzen im BR. Die vier Musiker präsentieren auf kurzweilige Art und Weise die musikalischen Perlen und das beschwingte Lebensgefühl einer unvergesslichen Ära. Besucher können die großen Schlager von Peter Alexander, Caterina Valente, Conny Froboess, Peter Kraus und vielen anderen erleben. Mit authentischer Instrumentierung, originalgetreuen Arrangements und stilechter Kleidung lassen die vier Musiker die wunderbare Musik dieser großen Künstler wiederaufleben. Die Wirtschaftswunderzeit wird wieder lebendig.

Karten im Vorverkauf gibt es im Bürgerbüro Dillingen sowie im Netz unter www.reservix.de. (AZ)