Corona-Ausbruch in Pflegeheim in Dillingen: „Boostern hilft“

Plus Im Heilig-Geist-Stift in Dillingen sind mehrere Menschen positiv getestet worden. Jetzt gilt ein Besuchsverbot.

Es war ein Zufall, der dazu führte, dass im Heilig-Geist-Stift in Dillingen nun einige positive Corona-Fälle aufgetaucht sind (wir berichteten). Siegfried Huber, Leiter des Seniorenheimes, teilte am Montag mit, dass die Bewohnerinnen und Bewohner bislang ein Mal pro Woche einen Schnelltest machten, die Mitarbeitenden zwei Mal pro Woche.